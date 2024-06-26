يقيم بيت الغناء العربي، في قصر الأمير بشتاك بشارع المعز، حفلًا غنائيًا في الثامنة مساء غدًا الخميس تحت عنوان "ليلة من دويتوهات السينما المصرية".

يأتي هذا الحفل ضمن سلسلة الحفلات الفنية التي ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، بمراكز الإبداع الفني التابعة له.

يُقدم الحفل فرقة نجوم مصرية، بقيادة المايسترو مصطفى المهدي، ويشارك فيه الفنانة داليا الدويني والفنان أشرف علي، بالإضافة إلى صوليستات فرقة نجوم مصرية.

يقدم الثنائي داليا وأشرف خلال الحفل باقة من أشهر الدويتوهات الغنائية التي تضمنتها أفلام العصر الذهبي للسينما المصرية، ومنها: "تعالي أقولك، يادي النعيم، حاجة غريبة، احتار خيالي، عايز أروح، يا سلام على حبي وحبك"، وإضافة إلى أغنيات أخرى من التراث الموسيقي العربي، ومنها: "على قد الليل ما يطول، بتسأل ليه عليا، يا رايحين للنبي الغالي".

تُعد داليا الدويني وأشرف علي من المطربين الأساسيين لفرقة عبد الحليم نويره للموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية منذ أكثر من 25 عامًا.

وقدما الكثير من الحفلات الفنية على مدار سنوات داخل مصر وخارجها، وحصلا على العديد من الجوائز وشهادات التقدير بدول عربية وأوروبية.