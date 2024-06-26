الأردن: استمرار الحرب على غزة يظهر عجزا معيبا في مؤسسات العمل الدولي المشترك

قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الأربعاء، إن الحرب على قطاع غزة يجب أن تتوقف، منوهًا أن استمرارها يُظهر عجزًا معيبًا في مؤسسات العمل الدولي المشترك.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اليوناني: «نريد أن نعمل معا، فلا يمكن السماح باستمرار الوضع الكارثي المتفاقم في غزة، وتفجر الأوضاع في الضفة الغربية، واستمرار خرق القانون الدولي وجرائم الحرب دون تحرك فوري لوقفها».

وذكر أن الفلسطينيين ليسوا فقط ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية، قائلًا إن «هناك ضحية أخرى للعدوان وهي مصداقية القانون الدولي ومكانة الشركاء في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية».

وشدد على أهمية التحرك بشكل فوري لوقف العدوان على غزة، موضحًا أن بلاده تعمل على المستوى الثنائي وفي إطار الاتحاد الأوروبي لتحقيق ذلك الهدف.

وأكمل: «نتحدث بشكل واضح وصريح ونصف الأمور كما هي، ونسير وفق خطة واضحة لفرض حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية؛ لفرض واقع جديد، والسير نحو تحقيق الأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة».

وبدأ الصفدي، اليوم الأربعاء، زيارة عمل إلى اليونان، التقى خلالها رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس ووزير الخارجية اليوناني يورجوس يرابيتريتيس.

وتأتي الزيارة بحسب وزارة الخارجية لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة لوقف لإطلاق النار في غزة، وعديد قضايا ثنائية وذات اهتمام مشترك.