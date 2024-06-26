استشهد 3 فلسطينيين وإصابة 12 في قصف إسرائيلي على بيت لاهيا ونسف منازل في غزة ورفح

استشهد ثلاثة فلسطينيين على الأقل وأصيب 12 آخرون، بعد منتصف ليل الثلاثاء/الأربعاء جراء غارة شنها الجيش الإسرائيلي استهدفت منزلا في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، بينما تم نسف عدة منازل بمدينتي غزة ورفح.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) بأن من بين ضحايا الغارة أطفالا ونساء.

وأضافت وفا أن قوات الجيش الإسرائيلي نسفت العديد من منازل المواطنين في المناطق الجنوبية الغربية لمدينة غزة، وفي حي الزيتون وفي مدينة رفح.

كما ذكرت الوكالة أن مناطق الحي السعودي ووسط وغرب مدينة رفح، وشمال شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة، شهدت قصفا مدفعيا إسرائيليا عنيفا، بينما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأشارت وفا إلى ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، بحسب مصادر طبية، إلى 37658 شهيدا و86237 مصابا ، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.