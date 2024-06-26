بشار الأسد: سوريا منفتحة على جميع المبادرات المرتبطة بالعلاقات مع تركيا

قال الرئيس السوري بشار الأسد، إن بلاده منفتحة على جميع المبادرات المرتبطة بالعلاقات مع تركيا.

جاء في بيان الرئاسة السورية في قناتها على تلجرام، مساء الأربعاء، أن الرئيس الأسد أكد خلال لقائه مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي ألكسندر لافرنتييف، انفتاح سوريا على جميع المبادرات المرتبطة بالعلاقة بين سوريا وتركيا والمستندة إلى سيادة الدولة السورية على كامل أراضيها من جهة، ومحاربة كل أشكال الإرهاب وتنظيماته من جهة أخرى، مشددًا على أن تلك المبادرات تعكس إرادة الدول المعنية بها لإحلال الاستقرار في سوريا والمنطقة عمومًا.

وقال الأسد إن سوريا تعاملت دائمًا بشكل إيجابي وبنّاء مع كل المبادرات ذات الصلة، موضحا أن نجاح وإثمار أية مبادرة ينطلق من احترام سيادة الدول واستقرارها.

بدوره، أكد لافرنتييف دعم بلاده لكل المبادرات ذات الصلة بالعلاقة بين سوريا وتركيا من كل الدول المهتمة بتصحيح تلك العلاقة.

وشدد على أن الظروف حاليًّا تبدو مناسبة أكثر من أي وقت مضى لنجاح الوساطات، وأن روسيا مستعدة للعمل على دفع المفاوضات إلى الأمام، وأن الغاية هي النجاح في عودة العلاقات بين سوريا وتركيا.



