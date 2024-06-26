تنظر محكمة جنح العمرانية، اليوم الأربعاء، ثاني جلسات محاكمة 4 متهمين من مسؤولي الكهرباء في قضية حريق استوديو الأهرام.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 4625 لسنة 2024 للمتهمين "ماهر.م"، و"محمد.م"، و"محمد.ف" و"محمد.ج"، وهم مسئولي الكهرباء المسئولين عن التوصيلات الكهربائية من شركة الإنتاج والدفاع المدني والمسئول عن اشتراطات الأمن الصناعي، أنهم بتاريخ 16 مارس 2024 بدائرة قسم شرطة العمرانية تسببوا خطأ في إصابة المجني عليهم: محمد سيد، علي السيد، مرتاح السيد، سمير عبد العال، عبد الرحمن رمضان، محمد عصام، عصام محمد، وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم ورعونتهم وعدم احترازهم وعدم مراعاتهم للقوانين واللوائح التي تفرضها عليهما أصول مهنتهم وعدم اتخاذهم احتياطات الأمان والسلامة المتبعة فأحدثو إصابة المجني عليهم.

وتابعت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني، تسببا بإهمالهما في نشوب الحريق بموقع التصوير داخل ستديو الأهرام والكائن بشارع خاتم المرسلين - العمرانية والعقارات السكنية المجاورة له وكان ذلك على إثر عدم احترازهما وعدم مراعاتهما لأصولهما المهنية والحرفية لمهنتهم وهي مخالفة اشتراطات التأمين على الكهرباء، والتي أدت إلى حدوث خلل كهربائي أشعل عوازل الأسلاك الكهربائية داخل نطاق ستديو الأهرام.

وأضافت التحقيقات أن الحريق امتددت نيرانه إلى محتويات المكان ليشعلها ومن ثم امتد إلى عدة مباني سكنية محيطة بمكان حدوث الواقعة وتسارعت فاتصلت نيرانها إلى عدد من الوحدات السكنية بتلك المباني وأحدثت ما بها من تلفيات بمحتوياتها على النحو المبين بالأوراق.

وذكرت التحقيقات أن المتهمين تسببا في إتلاف المنقولات المملوكة للمجني عليهم والثابتة أسمائهم بتقرير محافظة الجيزة والمترتب على الحريق المصوف بالاتهام السابق