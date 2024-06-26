جالانت: إسرائيل وأمريكا متحدتان رغم الخلافات

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، في واشنطن، حيث أجرى محادثات مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، وأعضاء آخرين في الإدارة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل لا تزال متحدة وأمريكا رغم الخلافات.

وفي إشارة إلى الانتقادات التي وجهها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن شحنات الأسلحة الأمريكية لبلاده، قال جالانت "في كل عائلة - ونحن نعتبر الشعب الأمريكي عائلتنا - تحدث خلافات. ومع ذلك، مثل جميع العائلات، نحن نناقش خلافاتنا في المنزل، ونظل متحدين".

واستخدم نتنياهو أكثر من مرة لغة حادة لانتقاد الولايات المتحدة بسبب حجب شحنات أسلحة لتل أبيب. وقال يوم الأحد الماضي إن هناك "تراجعا كبيرا في إمدادات الأسلحة من الولايات المتحدة لإسرائيل".

وقدم بيني جانتس، الذي كان حتى وقت قريب وزيرا في حكومة الحرب الإسرائيلية، دعمه لجالانت في بيان صدر اليوم الأربعاء، وقال إنهم قاموا خلال الأشهر الأخيرة بحل العديد من المشكلات مع أصدقاء إسرائيل خلف أبواب مغلقة، بما في ذلك قضية الذخيرة.

وأضاف جانتس أن "الصراع الذي لا داعي له والذي يثيره رئيس الوزراء لأسباب سياسية قد يضمن له بضع نقاط من مؤيديه، لكنه يضر بالعلاقة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، التي تعد جزءا لا يتجزأ من قدرتنا على الانتصار في الحرب".



