 الحوثيون يعلنون استهداف سفينة إسرائيلية في حيفا بالتعاون مع فصائل عراقية - بوابة الشروق
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الحوثيون يعلنون استهداف سفينة إسرائيلية في حيفا بالتعاون مع فصائل عراقية

آية صلاح
نشر في: الأربعاء 26 يونيو 2024 - 8:18 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 يونيو 2024 - 8:18 م

أعلنت جماعة الحوثي، اليوم الأربعاء، استهداف سفينة إسرائيلية في ميناء حيفا، وذلك بالشراكة مع فصائل المقاومة العراقية.

وقالت الجماعة اليمنية، في بيان، إنها استهدفت سفينة "MSC Manzanillo" الإسرائيلية في ميناء حيفا بعدد من الطائرات المسيرة.

وأعلنت أن "تنفيذ هذه العملية النوعية كان بصاروخ باليستي جديد، دخل الخدمة بعد الانتهاء وبنجاح من العمليات التجريبية".

وكان جماعة الحوثي قد أعلنت ، أمس، تمكنها من استهداف السفينة الإسرائيلية MSC SARAH V في بحر العرب بصاروخٍ باليستيٍّ جديدٍ دخلَ الخدمةَ بعدَ الانتهاءِ وبنجاحٍ منَ العملياتِ التجريبية.

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