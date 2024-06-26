عبور 15 شاحنة محملة بالمساعدات والوقود لأهالي قطاع غزة

رصد كريم رجب، مراسل فضائية «إكسترا نيوز»، مستجدات الأوضاع من محيط معبر رفح، بالتزامن مع مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي السيطرة على الجانب الفلسطيني منه، ومنع دخول المساعدات الإنسانية لأهالي غزة.

وأشار خلال تغطية حية من أمام المعبر، مساء الأربعاء، إلى استئناف حركة إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، عبر معبر كرم أبو سالم بعد أن توقفت بالأمس.

وأوضح أن اليوم شهد عبور 5 شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة من خلال معبر كرم أبو سالم، بالإضافة إلى 10 شاحنات محملة بالوقود؛ منها 5 شاحنات سولار و4 غاز طبيعي وشاحنة بنزين.

ونوه أن هذه الشاحنات ستخضع للتدقيق والمراجعة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قائلًا إن «عملية تفريغ هذه الشاحنات تستغرق وقتًا طويلًا، خاصة مع تعنت سلطات الاحتلال».