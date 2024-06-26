وزيرة الخارجية الألمانية تعرب عن قلق بلادها من التوتر الراهن في لبنان

أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، خلال لقائها نظيرها اللبناني عبدالله بو حبيب، عن قلق بلادها من التوتر الراهن في المنطقة محذّرةً من خطر الوصول إلى طريق مسدود إذا رفض الأطراف وقف إطلاق النار.

واستقبل بوحبيب اليوم الثلاثاء بيربوك، "حيث تم التباحث في الأوضاع في لبنان والمنطقة."، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان.

وأعربت بيربوك " عن قلق ألمانيا من التوتر الراهن في المنطقة وحذّرت من خطر الوصول إلى طريق مسدود، لا سيما في حال رفض الأطراف لوقف اطلاق النار".

وتم التشديد خلال اللقاء "على أهمية بذل كل الجهود اللازمة لمنع التصعيد وتوسع رقعة الحرب".

وربطت الوزيرة الألمانية "إنجاز الإصلاحات المتفق عليها بين لبنان وصندوق النقد الدولي بتسهيل عملية تأمين الدعم الدولي له"،مسلطةً الضوء" على الوضعين الاقتصادي والسياسي الدقيقين التي تمر به الدول الأوروبية في الوقت الراهن".

من جهته، أكّد الوزير بو حبيب خلال اللقاء على أن "لبنان يسعى دائمًا إلى الحلول السلمية، وبصورة خاصة في ظل التحديات التي يواجهها حاليًا"، داعيًا إلى "حشد الدعم الدولي للبنان وضرورة تعزيز قواته المسلحة".

كانت وزيرة الخارجية الألمانية قد وصلت بعد ظهر اليوم إلى مطار رفيق الحريري الدولي ( مطار بيروت) في زيارة رسمية إلى لبنان والتقت رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.