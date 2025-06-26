الزمالك يستقر على قائمته الأولى قبل إرسالها لاتحاد الكرة

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استقر مسؤولو نادي الزمالك على القائمة الأولى لفريق الكرة، التي من المقرر أن يتم إرسالها إلى اتحاد الكرة في موعد غايته 28 يونيه الحالي.

وعلى الرغم من خلو منصب المدير الفني بعد رحيل المدرب المؤقت أيمن الرمادي إلا أن إدارة القلعة البيضاء اعتمدت التقرير الفني الذي تقدم به الرمادي بالإضافة إلى استشارة لجنة التخطيط بشأن الأسماء المقرر إرسالها.

ومن المقرر أن تضم قائمة الزمالك الأولى كل من:

محمد عواد وحسام عبد المجيد وأحمد حمدى ومصطفى محمود ونبيل عماد دونجا وناصر منسى زمحمود عبد الرازق شيكابالا ومصطفى شلبى وأحمد أبو الفتوح ومحمد صبحى ومحمد شحاته وسيف جعفر وناصر ماهر ومهاب ياسر ومحمد عاطف ومحمود حمدی وحسام أشرف وأحمد عبد الرحيم قيشو وأحمد محمود وحازم أسامة على ومحمود أشرف ومحمود جهاد وأحمد حسام وسید محمد عبد الله وسيف الدين الجزيري وأحمد الجفالي وصلاح مصدق وعمر فرج