نتنياهو يطلب تأجيل محاكمته لأسبوعين

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أفادت صحيفة «معاريف» العبرية، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، طلب تأجيل شهادته في المحكمة أسبوعين على خلفية قضايا أمنية وتطورات إقليمية.

يأتي ذلك في الوقت الذي أثارت فيه دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإلغاء محاكمة نتنياهو، بتهم الفساد جدلا واسعا وحالة استقطاب في إسرائيل.

والخميس، أيد الداعمون لنتنياهو دعوة ترامب، إلا أن المعارضين دعوا الرئيس الأمريكي إلى عدم التدخل بعملية قانونية تجري في إسرائيل.

ويواجه نتنياهو، اتهامات بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة قد تقوده إلى السجن بحال أُقرت، ويمثل منذ عدة أشهر أمام المحكمة مرتين أسبوعيا للرد على تلك التهم.

ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء، إسرائيل إلى إلغاء محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتهم الفساد.

وقال في منشور على منصته «تروث سوشيال»، إنه «مصدوم» لسماع أن إسرائيل «تواصل حملة المطاردة السخيفة ضد رئيس وزرائها العظيم في زمن الحرب»، بحسب تعبيره.

واستخدم ترامب، الذي واجه أربع قضايا قانونية قبل انتخابات 2024، مرارًا تعبير «حملة مطاردة» للإشارة إلى مشاكله القضائية الخاصة.

وأشاد الرئيس الأمريكي بنتنياهو، واصفا إياه بأنه «محارب»، وسخر من محاكمته، قائلا إنها «عرض رعب» قائم على دوافع سياسية.

وطالب ترامب بأن «يتم إلغاء المحاكمة فورا، أو إصدار عفو عن هذا البطل العظيم الذي قدّم الكثير لدولة إسرائيل»، بحسب وصفه.



