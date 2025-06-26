أفاد الممثل الخاص الأوكراني للشرق الأوسط وإفريقيا ماكسيم سوبخ، بأن سلطات كييف تسعى لتدريب عسكريين في موريتانيا.



ونقلت وكالة "رويترز" عن سوبخ قوله: "أوكرانيا مستعدة لمواصلة تدريب ضباط وممثلي القوات المسلحة الموريتانية، ومشاركتهم التكنولوجيا وإنجازات أوكرانيا (العسكرية)".

وأوضح أن كييف كانت قد قدمت لموريتانيا خدمات مماثلة قبل بدء النزاع في أوكرانيا عام 2022.

وفي الوقت نفسه، أفادت وسائل إعلام محلية سابقا بأن مدربين أوكرانيين كانوا يدربون إرهابيين على أراضي البلاد للعمل في مالي.

وذكر موقع "Bamada" نقلا عن مصادر أن السفارة الأوكرانية في موريتانيا تلعب دورا مهما في تنظيم نقل مقاتلين أوكرانيين وتوريد أسلحة لإرهابيين في مالي.

وفي عام 2024، كتبت الصحيفة السنغالية "Senenews" نقلا عن مصادر أن سلطات مالي وموريتانيا تحققان في تدريب إرهابيين من قبل مدربين أوكرانيين على الأراضي الموريتانية. كما نقلت وسائل إعلام فرنسية عن مصدر عسكري في مالي أن إرهابيين من تحالف الجماعات الانفصالية المسلحة المالية "CSP-DPA" سافروا إلى أوكرانيا لتلقي التدريب هناك.

هذا وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن كييف، نظرا لعدم قدرتها على هزيمة روسيا في ساحة المعركة، قررت فتح "جبهة ثانية" في إفريقيا من خلال دعم الجماعات الإرهابية في الدول الإفريقية الصديقة لموسكو.

وفي عام 2024، كشف تحقيق لوكالة "نوفوستي" أن مدربين أوكرانيين قاموا أيضا بتدريب إرهابيين في سوريا على استخدام طائرات مسيرة انتحارية.