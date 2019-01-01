«المصالحة الروسي»: عودة 1700 لاجئ من لبنان والأردن إلى سوريا

أعلن مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين السوريين أن 1705 لاجئين عادوا خلال الساعات الــ 24 الماضية إلى الأراضي السورية، بينهم 382 لاجئا (115 امرأة و195 طفلا) عادوا من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ"، و1323 لاجئا (397 امرأة و675 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر "نصيب".

وذكر بيان للمركز الروسي، اليوم الجمعة، أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش السوري قام خلال الساعات الــ 24 الأخيرة بتطهير أراضي من الألغام على مساحة 1.9 هكتار، حيث تم اكتشاف وتدمير 34 عبوة قابلة للانفجار.