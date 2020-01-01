الشباب والرياضة تكرم محافظة الدقهلية لجهودها في مبادرة «طور وغير»

تسلم الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم، شهادة تقدير من وزارة الشباب والرياضة؛ لحصول المحافظة على أعلى الدرجات في مبادرة «طور وغير»، وحصولها على أعلى الدرجات في ريادة الأعمال والمهارات الحياتية التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة.

وقام بتسليم الشهادة لمحافظ الدقهلية، علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإنابة عن الوزير؛ تقديرًا لجهود المحافظ على جهوده المتميزة في دعم قطاعات الرياضة بمختلف أنواعها ودعمه للشباب على مستوى المحافظة.

وأكد محافظ الدقهلية، أنه لا يدخر جهدًا في دعم الرياضة والرياضيين وأنه لا يتوانى في دعم جهود الشباب وابداعاتهم ومختلف أنشطتهم الرياضية وغيرها، إيمانًا منه أن الشباب هم مستقبل الوطن وركيزة المستقبل.

وأوضح محافظ الدقهلية، أن الدولة تبذل جهودًا كبيرًا لتوفير كافة مطالب المواطنين وفي المقدمة منهم الشباب بمختلف قطاعاتهم وانشطتهم الرياضية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وأن هذه الشهادة تقديرًا لأبناء الدقهلية جميعًا على تميزهم وابداعهم.