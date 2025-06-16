النائب سامي ضيف الله يتحدث للمرة الأولى في مجلس النواب: نحن دولة يحكمها قيادة سياسية حكيمة

تحدث النائب سامي ضيف الله، للمرة الأولى في مجلس النواب منذ أداء اليمين الدستوري في 12مايو الماضي، خلفًا لعمه النائب الراحل سعداوي راغب صيف الله.

وكان سامي ضيف الله مرشحًا احتياطيًا لعمه على قائمة من أجل مصر عن دائرة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية.

وقال النائب، خلال مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة، إن "تقرير خطة التنمية الاجتماعية والموازنة يتمتع بشيء من المرونة الكافية والخطة الزمنية لتجنب الانحرافات في الموازنة، على الرغم من التقلبات الاقتصادية التي أحدثت حالة من عدم اليقين حجبت الرؤية المستقبلية".

وأضاف: "نحن دولة يحكمها قيادة سياسية حكيمة ذات إرادة قوية ولها نظرة مستقبيلة ثاقبة ولها جيش قوي وأجهزة سيادية وشرطة تحمي الوطن".



