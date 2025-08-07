رد تونسي على سائحة بريطانية زعمت تعرضها للتحرش في سماء سوسة

نفى الكاتب العام لغرفة القواعد البحرية للتنشيط السياحي في مدينة سوسة التونسية كريم النابلي، مزاعم سائحة بريطانية خول تعرضها لـ "تحرش جنسي" خلال نشاط بحري في المدينة.



نذكر بأنه في 20 يوليو الماضي، تقدمت سائحة بريطانية تبلغ من العمر 52 سنة برفقة عائلتها للمشاركة في جولة ترفيهية بالمظلة الهوائية، وصعدت بنفسها برفقة أحد أعضاء الفريق، وقضت جولتها التي لم تتجاوز 4 دقائق دون تسجيل أي شكوى أو ملاحظة، بل كانت راضية بالكامل، حسبما ذكر النابلي. ولاحقا، قامت صديقتها بنفس الجولة وأبدت إعجابها بالتجربة إلى درجة منح مرافِقها "بقشيشا".

ووفقا للنابلي، بدأ الإشكال عندما عبر ابن السائحة (16 سنة) عن انزعاجه بعد منعه من قيادة الدراجة المائية بمفرده. الفريق أخبره بأن الرياح تستوجب وجود مرافق لأسباب تتعلق بالسلامة، وهو أمر معمول به في جميع القواعد البحرية.

وأضاف "إثر ذلك، توجهت السائحة إلى مسؤولة القاعدة وعبّرت عن غضبها بسبب ما حدث مع ابنها، ثم ذهبت إلى الاستقبال وطلبت التحدث مع الدليلة السياحية. وفي مكالمة معها، زعمت أنها تعرضت لتحرش جنسي في أثناء جولتها، فقامت الدليلة بإعلام إدارتها وإبلاغ الوحدات الأمنية التي فتحت تحقيقا فوريا".

وبحسب النابلي، ورغم استدعائها للمكافحة، رفضت السائحة البريطانية الحضور، وطالبت في مكالمة هاتفية بتعويض عن إقامتها في النزل. وبعد مغادرتها تونس بأربعة أيام، توجهت إلى وسائل إعلام في بلدها ونشرت رواية تتضمن اتهامات باطلة.

وأوضح أن "الشاب المتهم يبلغ من العمر 20 سنة نقي السوابق العدلية ويتلقى تكوينا في الحلاقة. وهو يعمل بالموسم السياحي لمجابهة مصاريفه الدراسية، وأصيب بصدمة نفسية بعد الحادثة".

وأكدت الغرفة حرصها على تطبيق شروط انتداب صارمة (منها البطاقة عدد 3 والبحث الأمني)، وشددت على عدم التساهل مع أي ادعاءات تمس سمعة العاملين في القطاع.