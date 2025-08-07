﻿9 شهداء من منتظري المساعدات برصاص الاحتلال شمال رفح ووسط قطاع غزة

استشهد 9 مواطنين وأصيب آخرون من منتظري المساعدات، اليوم الخميس، شمال مدينة رفح ووسط قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية، باستشهاد 5 مواطنين وإصابة آخرين برصاص الاحتلال قرب مراكز مساعدات شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأضاف، أن 4 مواطنين آخرين استشهدوا عقب استهدافهم من قبل جيش الاحتلال وسط قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 61,158 شهيدا و151,442 مصابا، بينهم 1,655، والإصابات إلى 11,800 من منتظري المساعدات، و193 شهيدا، من بينهم 96 طفلا نتيجة المجاعة وسوء التغذية.