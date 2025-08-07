العثور على صحفي أمريكي كان مفقودا في النرويج منذ أكثر من أسبوع

عثر على الصحفي الأمريكي أليك لون حياً بعد أن فقد منذ أكثر من أسبوع أثناء قيامه برحلة مشي بمفرده في حديقة وطنية في جنوب غرب النرويج، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية يوم الأربعاء.

وكانت زوجة لون، فيرونيكا سيلتشينكو، نشرت في وقت سابق من الأسبوع على فيسبوك أن زوجها شوهد آخر مرة في 31 يوليو/تموز في بلدة أودا أثناء رحلة بمفرده لاستكشاف نهر فولجيفونا الجليدي النرويجي، والتي كان من المقرر أن تنتهي صباح الاثنين.



وأضافت أن عملية بحث شارك فيها الصليب الأحمر النرويجي ومتطوعون وكلاب مدربة ومروحيات كانت جارية.

وأفادت قناة سي بي إس نيوز الأمريكية أن عائلة لون اتصلت بالشرطة عندما لم يظهر في رحلته العودة إلى بريطانيا ليلة الاثنين.

ونقلت القناة عن سيلتشينكو قولها إن لون أصيب في ساقه لكنه بخير. وقالت سيلتشينكو للقناة: "أعتقد أن هذه معجزة. أنا ممتنة جدًا لجميع الأشخاص الذين شاركوا في عملية الإنقاذ. إنه أفضل يوم في حياتي".

وقال الصليب الأحمر النرويجي في منشور على منصة إكس الأربعاء إن شخصا كان مفقودا منذ مساء الاثنين عُثر عليه على قيد الحياة بالقرب من فولجيفونا.



وأضاف: "عثر عليه طاقم طائرة هليكوبتر ونُقل الآن لتلقي العلاج الطبي"، دون أن يذكر اسمه.

وأشار الصليب الأحمر إلى أنه بدأ البحث في وقت متأخر من يوم الاثنين، وإن سوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة صعبت عملية البحث.