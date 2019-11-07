 الجيش المالي: مقتل اثنين وإصابة 5 أخرين بهجوم إرهابي على مواقع عسكرية شمالي البلاد - بوابة الشروق
الأحد 26 يوليه 2020 6:33 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

الجيش المالي: مقتل اثنين وإصابة 5 أخرين بهجوم إرهابي على مواقع عسكرية شمالي البلاد


نشر في: الأحد 26 يوليه 2020 - 5:49 ص | آخر تحديث: الأحد 26 يوليه 2020 - 5:49 ص

أ ش أ

أعلن الجيش المالي أن مواقع عسكرية مشتركة مع قوات (برخان) الفرنسية في منطقة تين (بكتو) شمالي مالي تعرضت لهجوم إرهابي، أسفر عن مقتل شخص وجرح اثنين آخرين.
وذكر بيان للقوات المسلحة المالية نشر اليوم /الأحد/ في باماكو أن الهجوم الإرهابي الذي وصفه البيان بـ"المعقد" استهدف مواقع للجيش المالي وقوات برخان الفرنسية في منطقة كوسي التابعة لمحافظة تين بكتو.
وأضاف البيان أن المواقع العسكرية تعرضت لإطلاق نار مكثف من سيارتين يقودهما انتحاريان محملتان بالمتفجرات وتم إطلاق عشر قذائف من الهاون، وأسفر هذا الهجوم عن مقتل أحد أفراد (برخان) وطفلة عمرها أربع سنوات وأصيب جنديان وثلاثة مدنيين بجروح.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك