الصحة العراقية: تسجيل 2459 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الأحد عن تسجيل 2459 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العراق، و 1900 حالة تماثلت للشفاء.

وأضافت الوزارة في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية، أنه فحص ( 17511) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (912698)، بالإضافة إلى تسجيل 78 حالة وفاة.

وأوضحت أن بذلك يكون مجموع الاصابات الكلي منذ بدء الجائحة 110032 إصابة، ويكون مجموع حالات الشفاء التام في مختلف المحافظات 75217 حالة شفاء (نسبة الشفاء 68.4%)، وأخيرا مجموع الوفيات: 4362 حالة وفاة في كافة محافظات العراق.