 السعودية تؤكد دعمها كل ما من شأنه تحقيق أمن واستقرار وازدهار تونس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السعودية تؤكد دعمها كل ما من شأنه تحقيق أمن واستقرار وازدهار تونس

فيصل بن فرحان
فيصل بن فرحان

نشر في: الإثنين 26 يوليه 2021 - 7:34 م | آخر تحديث: الإثنين 26 يوليه 2021 - 7:34 م
تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا اليوم، من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في الجمهورية التونسية عثمان الجرندي.

وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الأخوية التي تربط البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، كما أطلع الوزير التونسي، نظيره السعودي على آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في الجمهورية التونسية، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكد وزير الخارجية السعودي، خلال الاتصال حرص المملكة على أمن واستقرار وازدهار الجمهورية التونسية الشقيقة ودعم كل ما من شأنه تحقيق ذلك.

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