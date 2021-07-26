رياضة النواب تهنئ هداية ملاك وسيف عيسى بأول ميداليتين لمصر في أولمبياد طوكيو

هنأ الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب اللاعبة هداية ملاك واللاعب سيف عيسى، بالفوز في منافسات التايكوندو بدورة الألعاب الاولمبية بطوكيو، وتحقيق أول ميداليتين برونزيتين لمصر في الأولمبياد المقامة في الفترة من ٢٣ يوليو حتي ٨ اغسطس المقبل.

وقال رئيس لجنة الشباب، في تصريحات صحفية، إن ما حققته هداية ملاك وسيف عيسى، إنجازا كبيرا وقدموا أداءً رائعا ومشرف للدولة المصرية في واحد من أكبر المحافل الدولية.

وحققت اللاعبة هداية ملاك لاعبة منتخب مصر للتايكوندو الميدالية البرونزية في منافسات فردي السيدات وزن 67 كجم بأولمبياد طوكيو 2020 بعد الفوز على اللاعبة الأمريكية بايجي ميكفيرسون بنتيجة 17 - 6 في مباراة المركز الثالث، لتحقق الميدالية البرونزية الثانية في مشاركتها الأولمبية بعد تحقيقها الميدالية البرونزية في أولمبياد ريودي جانيرو 2016.

فيما تُوج اللاعب سيف عيسى بالميدالية البرونزية في منافسات التايكوندو بعد فوزه علي اللاعب النرويجي اردومان بنتيجة ١٢-٤.