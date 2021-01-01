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تقدم المنتخب الوطني الأول لكرة اليد بقيادة مديره الفني الإسباني روبيرتو جارسيا باروندو، على نظيره الدنماركي بنتيجة 15 - 14، في إطار الجولة الثانية من المجموعة الثانية بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية رقم 32 والمقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس المقبل.

وقدم لاعبي منتخبنا الوطني شوط رائع سواء على المستوى الدفاعي أو الهجومي أمام بطل العالم في نسخته الأخيرة.

وكان "الفراعنة" قد فازوا في الجولة الأولى على المنتخب البرتغالي بنتيجة 37 - 31.

وتضم قائمة منتخبنا الوطني “كريم هنداوي – محمد عصام الطيار – عمر الوكيل “بكار” – يحيى الدرع – علي زين – حسن وليد قداح – أحمد هشام السيد “دودو” – سيف الدرع – يحيى خالد – أحمد الأحمر – محمد سند – إبراهيم المصري – محمد ممدوح هاشم – أحمد عادل.

ويترأس بعثة المنتخب الوطني فى أولمبياد طوكيو أيمن صلاح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد.

ويتكون الجهاز الفنى للمنتخب من روبرتو جارسيا باروندو المدير الفني – أنطونيو يورينتي مدرب مساعد – فينيو لوزرت مدرب حراس المرمى – دكتور محمد شوقي طبيب المنتخب – نور أبو زيد مدير المنتخب.

ويخوض المنتخب الوطني منافسات أولمبياد طوكيو ضمن المجموعة الثانية رفقة منتخبات “الدنمارك – السويد – البرتغال – اليابان – البحرين”.