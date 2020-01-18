قالت الدكتورة إيمان حلمي، معاون وزيرة التضامن الاجتماعي للشؤون الاقتصادية والشمول المالي، إن مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري هو مشروع تنموي متكامل يشمل بعض الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وتنمية البنية التحتية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامي عمر خليل عبر فضائية «cbc»، مساء أمس الأحد، أن وزارة التضامن الاجتماعي معنية بتدخلات اقتصادية واجتماعية أهمها محور التمكين الاقتصادي الذي يعد تكاملي للتدخلات التي تستهدفها الوزارة.

وأوضحت أن مبادرة حياة كريمة تستهدف دمج الأسر الأولى بالرعاية والأفراد القادرين على العمل من السيدات والشباب في منظومة إنتاجية متكاملة، وذلك عن طريق محور المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأشارت إلى استهداف الوزارة لإنشاء 1400 وحدة إنتاجية بقرى المرحلة الأولى من المبادرة، مضيفة أنه قبل توفير المشروعات بالقرى يتم دراسات الأنشطة الاقتصادية الموجودة بها لاختلاف طبيعتها وتميزها بميزايا نسبية مختلفة.

وذكرت أن الوزارة تستهدف إقامة 100 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر بقرى المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، فضلًا عن عقد تدريبات في مراكز التدريب المهني التابعة للتضامن، إضافة إلى توفير خدمات غير مالية وتدريبات على إدارة المشروعات.

