عقد وزير الخارجية البحريني، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، جلسة مباحثات مع وزيرة خارجية جمهورية السودان الدكتورة مريم الصادق المهدي، في إطار الزيارة الرسمية التي تقوم بها إلى مملكة البحرين.



ونقلًا عن وكالة الأنباء البحرينية «بنا»، مساء الاثنين، أعرب وزير الخارجية البحريني عن ترحيبه بزيارة وزيرة الخارجية السودانية لمملكة البحرين، مؤكداً على عمق العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين، وحرص مملكة البحرين الدائم على تنمية هذه العلاقات وتطويرها على كافة المستويات، والمضي بها قدماً نحو آفاق أشمل بما يلبي طموحات وتطلعات البلدين والشعبين الشقيقين، منوها سعادته بالجهود الطيبة التي تقوم بها الجالية السودانية في مملكة البحرين ومساهماتها المقدرة في مسيرة التنمية بالمملكة.



من جانبها؛ أعربت الدكتورة مريم الصادق المهدي عن سعادتها بزيارة مملكة البحرين، واعتزاز جمهورية السودان بما يربط بين البلدين الشقيقين من علاقات أخوية راسخة، وما وصلت إليه من تطور ونماء في شتى المجالات بما يخدم المصالح المشتركة، معربة عن شكر الحكومة السودانية لموقف مملكة البحرين المساند لجمهورية السودان وجمهورية مصر العربية من أزمة سد النهضة الأثيوبي، والداعم لموقف البلدين في الحفاظ على حقوقهما المائية في نهر النيل، متمنية لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار.



وجرى خلال الاجتماع بحث سبل تكثيف التعاون المشترك بين مملكة البحرين وجمهورية السودان على الأصعدة كافة، والتأكيد على ضرورة مواصلة تطوير التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات تحقيقًا للمصالح المشتركة، إضافة إلى استعراض القضايا والتحديات التي تواجه الوطن العربي، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.