انطلاق اجتماعات الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب بالأردن

انطلقت الاجتماعات الإعلامية التي تعقدها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قطاع الإعلام والاتصال، إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب، بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العربية للبث الفضائي اليوم الثلاثاء بالعاصمة الأردنية عمان، وتأتي هذه الاجتماعات برعاية وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية فيصل الشبول.

ويشارك في الاجتماعات، التي تستمر حتى يوم الخميس المقبل، كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ممثلا عن مصر بالإضافة إلى ممثلين عن مختلف الدول العربية، وعدد من المسئولين المعنيين في قطاع الإعلام والاتصال من جامعة الدول العربية، وممثلين عن الاتحادات والهيئات العربية المعنية بشئون الإعلام والاتصال.

وتناقش الاجتماعات على مدى ثلاثة أيام عددا من القضايا الإعلامية المهمة مثل دور الإعلام في مواجهة التطرف، وتأثيرات الإعلام الإلكتروني والألعاب الإلكترونية على المجتمعات والأجيال، وغيرها من الموضوعات الأخرى ذات العلاقة.

وكان وزير الدولة لشئون الإعلام فيصل الشبول قد رحب باستضافة الأردن للاجتماعات الإعلامية العربية، مؤكدا أهمية الجهود العربية المبذولة، والتنسيق والتعاون المشترك، في مواجهة القضايا والتحديات التي طرأت أخيراً في قطاع الإعلام والاتصال، من أجل حماية وسائل الإعلام والمجتمعات العربية من مخاطرها.