 تقديرات بفوز «نعم» في استفتاء تونس على الدستور بأكثر من 92% - بوابة الشروق
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تقديرات بفوز «نعم» في استفتاء تونس على الدستور بأكثر من 92%

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 26 يوليه 2022 - 3:22 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 26 يوليه 2022 - 3:24 ص

بلغت نسبة المشاركة في الاقتراع المرتبط بالاستفتاء على الدستور في تونس 54ر27 % وفق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فيما تشير تقديرات الى فوز "نعم" بنسبة فاقت 92% .

وشارك مليونان و454 ألفا و985 ناخبا في الاستفتاء مع إغلاق مكاتب الاقتراع أبوابها في تمام الساعة العاشرة من مساء الاثنين بالتوقيت المحلي.

ونسبة المشاركة ليست نهائية لأن بعض المكاتب في الخارج لاتزال مفتوحة أمام الناخبين.

وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر إن عمليات فرز وتجميع أصوات قد بدأت بينما توقع الاعلان عن النتائج الأولية اليوم الثلاثاء.

وقدرت مؤسسة "سيجما كونساي" المتخصصة في سبر الآراء فوز نعم في الاستفتاء بنسبة 3ر92 % مع هامش للخطأ بنسبة تتراوح بين 1 و3% .

وتجمع أنصار الرئيس قيس سعيد في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة وفي منطقة المنيهلة المقر الأصلي لسكن الرئيس للاحتفال بفوز "نعم" في الاستفتاء.

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