الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من الرئيس التونسي حول العلاقات الثنائية

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، رسالة خطية من الرئيس التونسي قيس سعيّد، تتعلق بالعلاقات الثنائية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة.

وأوضحت وكالة أنباء السعودية، أن الرسالة تسلمها نيابة عن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، خلال استقباله بمقر الوزارة، اليوم، سفير تونس لدى المملكة هشام الفوراتي.

وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في شتى المجالات.