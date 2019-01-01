المفوضية الأوروبية: علينا الاستعداد لوقف إمدادات الغاز من روسيا

صرحت المفوضة الأوروبية للطاقة، كادري سيمسون، بأن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون مستعدا لاحتمال مواجهة توقف إمدادات الغاز من روسيا في أي لحظة.

وقالت المسؤولة، قبل اجتماع استثنائي لمجلس الاتحاد الأوروبي على مستوى وزراء الطاقة والنقل: "بيان الأمس الصادر من جازبروم يؤكد فقط حاجتنا لأن نكون مستعدين لتوقف محتمل لإمدادات الغاز من روسيا في أي لحظة. نحن بحاجة إلى التحرك الآن".

وأشارت إلى أنه من أجل تحسين أمن الطاقة، سيقلل الاتحاد الأوروبي بشكل استباقي استهلاك الغاز، وهذا سيسمح بمواصلة ملء مرافق تخزين الغاز، ووفقا للمسؤولة في الوقت الحالي مستوى الإشغال في منشآت تخزين يبلغ 66%.

بدوره، دعا وزير الصناعة والتجارة في جمهورية التشيك، رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، جوزيف سيكيلا، اليوم، دول الكتلة إلى اتخاذ إجراءات في أقرب وقت ممكن لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي على خلفية التخفيضات في الإمدادات من "غازبروم".

وقال سيكيلا: "أعلنت شركة جازبروم بالأمس عن خفض إضافي في إمدادات الغاز، مما أدى على الفور إلى ارتفاع الأسعار. وهذا مؤشر آخر على أننا يجب أن نأخذ زمام الأمور بأيدينا، ويجب علينا تقليل اعتمادنا على الإمدادات الروسية في أقرب وقت ممكن".

وأمس، أعلنت "جازبروم" الروسية أنها ستوقف تشغيل توربين "سيمنز" آخر في "السيل الشمالي-1" (أنبوب غاز من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع البلطيق)، مشيرة إلى انخفاض حجم ضخ الغاز عبر خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي" سيكون بمقدار 33 مليون متر مكعب يوميا، أي ما يصل إلى 20% من السعة الأسمية للمحطة.