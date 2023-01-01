افتتاح معامل جديدة بعلوم جنوب الوادي للمنافسة في سوق العمل

افتتح الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، وحدة المعامل (ب) للعلوم البيولوجية بكلية العلوم.

وأكد رئيس جامعة جنوب الوادي، أن كلية العلوم بالجامعة تهدف إلى أن تصبح واحدة من أرقى الكليات على المستوى الإقليمي والمحلي والدولي وتعمل على تحقيق هذا الهدف من خلال رفع مستوى الأداء في جميع الجوانب وتوفير البيئات المناسبة لتقديم تعليم متميز وتنفيذ دراسات ومشاريع بحثية راقية، وتقديم خدمات متميزة للمجتمع وبناء برامج تعليمية تمتاز بتفعيل دور الطالب وتحفيز ملكاته الفكرية مما يجعله قادرًا على المنافسة في سوق العمل.

وأشاد الدكتور خالد بن الوليد عميد كلية العلوم، بتسخير إمكانيات الجامعة للارتقاء بالمستوى البحثي والتعليمي بالكلية والعمل الدائم على تحسين البنية التحية التعليمية للكلية بما يتوافق مع المعايير القياسية القومية وأيضا التطوير المستمر للبرامج التعليمية لمواكبة التقدم العلمي.

وأشار عميد الكلية، إلى أن مبنى المعامل الجديد بلغت تكلفته الإجمالية 70 مليون جنيه، ويخدم قسمي علم النبات والحيوان، ويضم 32 معملًا منهم 15 معملًا طلابيًا، و17 معملًا بحثيًا، وعدد من صالات الاستذكار والوحدات ذات الطابع الخاص والمكاتب الإدارية، و4 كنترولات في مرحلة البكالوريوس، وكنترول لمرحلة الدراسات العليا وواحدة للتصحيح الإلكتروني، وجارٍ إنشاء معمل للرصد الجوي والاشعاع الشمسي ومعمل الرصد الفلكي، وهذا المعمل هو الأول من نوعه في صعيد مصر تنفرد به كلية العلوم بقنا مما يتيح للكلية بالتوسع في انشطتها العلمية.