قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة، إن السوق المصري لم يتأثر في أي سلعة أثناء جائحة كورونا، مؤكدًا أنه لم تحدث تحركات سعرية خلال هذه الفترة.

وأضاف خلال حواره له ببرنامج «من مصر»، تقديم الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على قناة «سي بي سي»، مساء الثلاثاء، أن مصر اتجهت لتنويع مصادر الإمداد بعد الجائحة إلى 22 منشأ، لاستيراد الأقماح، بالإضافة إلى التوسع في القدرات والسعات التخزينية، ما أسهم في زيادة الأرصدة لتكفي 6 شهور وهي فترة آمنة للغاية، وذلك في إطار توجيه الرئيس السيسي بتأمين احتياطات آمنة تصل لستة أشهر من السلع الأساسية والاستراتيجية.

وأشار إلى أن معظم الدول المستوردة للأقماح ولديها عجز في الميزان التجاري فيما يتعلق بالحبوب والغلال، دائمًا تصل إلى 3 أشهر.

ونوه أنه مصر لديها سعات تخزينية وصلت إلى 5 ملايين طن، بالإضافة إلى اختبار سلالات جديدة من الأقماح، تمديد الرقعة الزراعية في القمح، إلى جانب ارتفاع إنتاجية الفدان الواحد من القمح، الأمر الذي أحدث تأمينًا كاملًا للسلع الاستراتيجية للمواطنين، وبالتالي لن يكن هناك أي نوع من التأثير، جراء عدم تمديد مبادرة الأقماح التي انسحبت منها روسيا مؤخرًا، على السوق المصري في القريب.

وذكر أن مصر لديها احتياطات آمنة من الزيوت تصل إلى 4.6 شهور، مشددًا أن ما يحدث من زيادات سعرية لا يتم تمريره إلى المواطن وتتحمله الدولة وبالتالي لم يطرأ أي نوع من التغير في السعر.