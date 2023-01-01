بايرن ميونيخ يرصد بديل نوير من الكالتشيو

زعمت تقارير صحفية عديدة، أن أحد حراس المرمى المميزين في الدوري الإيطالي، دخل ضمن قائمة الأهداف الرئيسية لبايرن ميونيخ هذا الصيف.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن البولندي فويتشيك تشيزني نجم يوفنتوس من بين المرشحين للانضمام إلى بايرن ميونخ، حيث يبحث البافاري عن بديل محتمل لمانويل نوير.

وأضافت أنه مع اقتراب يان سومير من الرحيل عن الفريق والانضمام إلى إنتر ميلان، فإن اسم تشيزني تردد داخل أروقة النادي الألماني.

ومع ذلك، قالت صحيفة "توتوسبورت" القريبة من يوفنتوس، إن وجود تشيزني في قائمة بايرن، لا يعني أنه سيغادر السيدة العجوز.

وأشارت إلى أنه رغم انفتاح يوفنتوس لبيع حارسه (33 عاما) كونه أحد أعلى اللاعبين أجرا بالفريق، إلا أن اللاعب لن يقبل بأن يصبح حارسا ثانيا بمجرد عودة نوير من الإصابة.

يذكر أن تشيزني يرتبط بعقد مع يوفنتوس حتى صيف 2025.