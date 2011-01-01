تقديم خدمات صحية وبيطرية وندوات تثقيفية بقافلة سكانية شاملة في كفر الدوار

أعلنت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان بتكثيف الأنشطة والبرامج السكانية، واستمرار جهود المحافظة في تكثيف القوافل الطبية والسكانية، خصيصًا بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل، بالإضافة لنشر الوعي بالقضية السكانية.

ونظمت وحدة السكان بالمحافظة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار قافلة سكانية بمركز الشباب التابع للوحدة المحلية بقرية زهرة، وذلك بمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة، حيث تضمنت القافلة تقديم الخدمات الآتية:

في الصحة، تم تقديم خدمات طبية بمختلف التخصصات (48 باطنة - 45 أطفال - 74 جلدية - 23 تنظيم أسرة)، بالإضافة إلى حملة 100 يوم صحة، وتثقيف صحي لـ250 سيدة حول الصحة الإنجابية وخطورة الزواج المبكر والوقاية من سرطان الثدي، وطرق استكشافه مبكرا، كما تم توفير الأدوية من خلال صيدلية القافلة.

وفي الطب البيطري، تم علاج ورش جماعي لـ200 رأس ماشية، والتوعية بأهمية التحصين ضد الحمى القلاعية.

كما تم في مجال محو الأمية، التوعية بأهمية القضاء على الأمية واستكتاب وعقد امتحانات لعدد من الأهالي.

وفي جانب الإرشاد الزراعي، تم توعية الأهالي بالطرق الحديثة في زراعة الأرز وتوفير أصناف جديدة موفرة لاستهلاك المياه.

وفيما يخص الشباب والرياضة، تم تقديم مسابقات للأطفال ورسم على وجوه الأطفال.

كما قدمت سيارة مكتبة مصر العامة، ورشة حكي وقراءة قصص وافلام وثائقية، وعمل مسابقات وتوزيع جوائز على الاطفال.

فيما عقدت مديرية التربية والتعليم، ندوات للتوعية بأهمية الغذاء الصحي في سن الطفولة، وبداية تكوين الطفل بشكل صحي وأهمية التعليم والحرص على الفتيات من خلال التوعية الإسلامية الصحيحة.

فيما نظمت مديرية الأوقاف، حملات للتوعية بأهمية الاستفادة من مبادرات الدولة وتشجيع الشباب على المداومة على الاهتمام بتنمية الدولة بداية من قريته، والحفاظ على المنشآت الحيوية بالقرى.

كما تم خلال القافلة عقد لقاءات حول الجهود المبذولة للاهتمام بمحور المرأة وتمكينها، وتوفير كل السبل للحفاظ على صحتها من خلال المبادرات المختلفة التي أطلقتها الدولة من أجل صحة المرأة، وكذا مبادرة حياة كريمة وأهمية التعليم وتوفير مشروعات صغيرة تستطيع من خلالها رفع مستوى الأسرة الاقتصادية.