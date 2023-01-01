 المستشفى الميداني الإماراتي في تشاد يواصل تقديم خدماته للاجئين السودانيين - بوابة الشروق
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المستشفى الميداني الإماراتي في تشاد يواصل تقديم خدماته للاجئين السودانيين


نشر في: الأربعاء 26 يوليه 2023 - 11:24 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 يوليه 2023 - 11:24 م



واصل المستشفى الميداني الذي شيّدته دولة الإمارات في مدينة أمدجراس التشادية دعماً للأشقاء السودانيين اللاجئين في جمهورية تشاد، تقديم خدماته العلاجية عبر استقبال الفئات الأكثر احتياجاً من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء من السودانيين وأبناء المجتمع المحلي.

وبلغ عدد من استقبلهم المستشفى منذ افتتاحه في التاسع من يوليو الجاري، 1961 حالة طبية، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وجاء إنشاء المستشفى في إطار الدعم الإنساني والإغاثي والطبي المقدم من دولة الإمارات للأشقاء السودانيين المتضررين من الأوضاع الحالية؛ ودعما لجمهورية تشاد الصديقة في الاستجابة للتخفيف من آثار الوضع الإنساني الناتج عن توافد أعداد كبيرة من اللاجئين السودانيين.

ويأتي إنشاء المستشفى الميداني وتقديم المساعدة الطبية في إطار نهج دولة الإمارات الإنساني القائم على توفير الحماية للمدنيين، ومد يد العون لإغاثة المدنيين المتضررين في السودان، ودعم النازحين في دول الجوار.

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