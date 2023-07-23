تحدث الإسباني سيرجيو بوسكيتس، لاعب خط وسط إنتر ميمي، عن عودته للعب من جديد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد الفريق مجددا.

وحقق إنتر ميامي فوزا كبيرا على أتالانتا يونايتد برباعية نظيفة في المباراة الثانية من كأس الدوريات.

وقال بوسكيتس في تصريحات صحفية عقب نهاية المباراة إنه شعر برغبة كبيرة في اللعب مجددا مع ليونيل ميسي، نظرا لكونهما لعبا معا فترة طويلة بنادي برشلونة ، هذا ما يسهل الأمر كثيرا، لأنهما يفهمان بعضهما البعض بمجرد النظر، ولهذا يريد الإسباني استغلال تلك النقطة في إنتر ميامي.

وأضاف الإسباني عن الأثر الإيجابي الذي خلقه ميسي داخل الفريق:" كنت أعرف أن هذا سيحدث لأن ميسي أفضل لاعب في العالم وأكثر من يخلخل دفاعات الخصوم وقدراته لن تتراجع في هذا الدوري، وبالطبع ما نزال في مرحلة تأقلم لكنه سيختصرها سريعا بسبب قدراته وخصائص".

وأكمل بوسكيتس:" سنستمتع بوجوده ونتمنى أن يقدم الأفضل على صعيد التهديف وصناعة الأهداف وأشياء كثيرة أخرى لا تظهر في الإحصائيات".

وأتم اللاعب تصريحاته قائلا:" بالنسبة لي أحاول في الوقت الحالي التأقلم مع الفريق، بالرغم من ارتفاع الرطوبة وهذا مختلف عما كان عليه طوال مسيرتي ولكني أنا بخير ونقدم لعبا جيدا".