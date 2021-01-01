الجزائر تدعو لوضع حد فوري للاعتداء غير المقبول على النظام الدستوري في النيجر

أدانت الجزائر بشدة محاولة الانقلاب الجارية في جمهورية النيجر، مشيرة إلى أنها تتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع في هذا البلد الشقيق.

وبحسب بيان لوزارة الشئون الخارجية الجزائرية، مساء الأربعاء، أكدت الجزائر من جديد تمسكها بالمبادئ الأساسية التي توجه العمل الجماعي للدول الإفريقية داخل الاتحاد الإفريقي، بما في ذلك على وجه الخصوص الرفض القاطع للتغييرات غير الدستورية للحكومات.

ودعت إلى وضع حد فوري لهذا الاعتداء غير المقبول على النظام الدستوري، وهذا الانتهاك الخطير لمقتضيات سيادة القانون، مشددة على ضرورة أن يعمل الجميع؛ من أجل الحفاظ على الاستقرار السياسي والمؤسساتي لجمهورية النيجر، وبما يضمن استدامة الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق والجار؛ الذي يواجه تحديات معتبرة، في منطقة تواجه أزمات متعددة الأبعاد ذات حدة غير مسبوقة.

وكشفت مصادر أمنية، في وقت سابق اليوم الأربعاء، أن بعض جنود الحرس الرئاسي في النيجر يحاصرون الرئيس محمد بازوم، داخل القصر الرئاسي بمركبات عسكرية في العاصمة نيامي.

وذكر مصدر مقرب من الرئاسة، نقلا عن وكالة «رويترز»، أن الحرس الرئاسي يحتجز رئيس النيجر، كما تم منع الوصول إلى مقرات الوزارات الواقعة بجوار القصر.

من جهته، قال أحد أقارب الرئيس في اتصال مع صحيفة «لوموند» الفرنسية، إن الرئيس بازوم وزوجته «بخير وبصحة جيدة، وهما موجودان في المقر الرئاسي»، مؤكدا أن ما يجري «ليس انقلابا»، لكنه توتر بسبب مشكلة مع الحرس الرئاسي، دون مزيد من التفاصيل.

كما عبر رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد، اليوم الأربعاء، عن تنديده الشديد بما قال إنها محاولة انقلاب فيما يبدو في النيجر، ودعا الجنود «الخونة» المشاركين فيها للتوقف فورا.

وكانت هناك أيضا محاولة انقلاب فاشلة في النيجر في مارس 2021، عندما حاولت وحدة عسكرية الاستيلاء على القصر الرئاسي، قبل أيام من أداء بازوم الذي كان منتخبا حديثا، اليمين الدستورية.

والنيجر حليف رئيسي لقوى غربية تسعى لدعم القوات المحلية التي تواجه التمرد، الذي بدأ في مالي عام 2012، وامتد إلى الدول المجاورة بما فيها بوركينا فاسو والدول الساحلية الجنوبية.

ونقلت فرنسا قواتها إلى البلاد من مالي العام الماضي، بعد توتر علاقاتها مع المجلس العسكري هناك.