تضرر نحو 800 ألف شخص نتيجة الهجوم على شبكة القطارات في فرنسا

أعلنت شركة السكك الحديدية الفرنسية (إس إن سي إف)، عن تضرر مئات الآلاف من الركاب، بسبب الأعمال التخريبية التي استهدفت شبكة القطارات السريعة في فرنسا.

وقال جان بيار فاراندو، رئيس مجلس إدارة شركة إس إن سي إف خلال مؤتمر صحفي، إن "الهجوم الضخم" على شبكة القطارات السريعة يطال 800 ألف راكب.

من جانبه أعلنت شركة يوروستار إلغاء رحلات بالقطار بين باريس ولندن، اليون، نتيجة الهجوم الواسع على شبكة القطارات السريعة (تي جي في) الذي تسبب باضطرابات كبيرة جدا في مجمل شبكة السكك الحديد الفرنسية.

وأضافت يوروستار وهي خدمة دولية للسكك الحديدية عالية السرعة في غرب أوروبا، أنه إلى جانب الرحلات الملغاة تم تحويل كل القطارات السريعة الآتية إلى باريس والمغادرة منها إلى خطوط السكك الحديد العادية خلال اليوم الجمعة.

من ناحيته وصف غابريل أتال رئيس الوزراء الفرنسي، الهجمات التي استهدفت شبكة القطارات السريعة بالبلاد، بأنها "أعمال تخريب منسقة".

وقال أتال عبر حسابه على منصة إكس، أن آثار الهجوم على شبكة السكة الحديدية في يوم افتتاح دورة الألعاب الأولمبية ضخمة وحادة، مضيفا انه تمت تعبئة خدمات الاستخبارات ووكالات إنفاذ القانون للعثور على الجناة في هذه الأعمال الإجرامية ومعاقبتهم.

وكانت شركة السكك الحديدية الفرنسية (إس إن سي إف)، كشفت عن تعرضها لهجوم واسع النطاق، استهدف شبكة القطارات السريعة التابعة لها ما أدى لاضطرابات شديدة طالتها، وذلك قبل ساعات من حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

وذكرت شركة السكك الحديدية، في بيان اليوم، أن الهجوم جاء في شكل حرائق متعمدة أضرمت بهدف الإضرار بمنشآت الخطوط السريعة، مضيفا أن العديد من الأعمال التخريبية المتزامنة أثرت على خطوطها الأطلسية والشمالية والشرقية.

وأوضح البيان أن حرائق متعمدة أضرمت بهدف الإضرار بمنشآت الخطوط السريعة، نتيجة لذلك، فإن حركة القطارات السريعة (تي جي في) على هذه المحاور الثلاثة تشهد اضطرابات كبيرة، لافتة إلى أنها تقوم بتحويل بعض القطارات إلى الخطوط التقليدية، مشيرا إلى إلغاء عدد كبير منها.

يذكر أن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024، ستنطلق مساء اليوم، بإقامة حفل الافتتاح الرسمي، على أن تستمر المنافسات لثلاثة أسابيع لتنتهي في 16 أغسطس المقبل.