تقدم بوابة الشروق تغطية حصرية ولحظة بلحظة لمباراتي الأهلي مع المصري التي ستقام على استاد برج العرب، ومباراة الزمالك مع بيراميدز التي ستلعب على استاد القاهرة الدولي.

وتقام المباراتين في جولة مؤجلة من الأسبوع الـ 18 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة الأهلي والمصري

تشكيل الأهلي

محمد الشناوي في حراسة المرمى.

في الدفاع: رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، كريم فؤاد، محمد هاني.

في الوسط: أكرم توفيق، رضا سليم، حسين الشحات، كريم نديفيد، إمام عاشور.

في الهجوم: وسام أبو علي.

ويجلس على دكة البدلاء:‏

مصطفى شوبير وعمر كمال وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وبيرسي تاو ومروان عطية ومحمد ‏مجدي أفشة ومحمد عبد الله وأحمد عابدين.

وجاء تشكيل المصري كالتالي: "محمود جاد، صلاح محسن، سمير فكري، عمرو موسى، ميدو جابر، حسين فيصل، محمود حمادة، عمرو سعداوي، محمد الشامي، معتز الزدام، محمد دبش".

على مقاعد البدلاء: "محمد شحاتة، حسن علي، فخر الدين بن يوسف، عبد الرحيم دغموم، يوسف الجوهري، إيزي إيميكا، حسام حسن، أحمد فؤاد، أحمد أشرف".

مباراة الزمالك وبيراميدز

تشكيل الزمالك

حراسة المرمى: محمود الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتوح – مصطفى الزناري – أحمد مجدي – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – ناصر ماهر – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – ناصر منسي – سيد عبد الله "نيمار"

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من، عمر عبد العزيز وأحمد رفاعي ومحمد أشرف "روقا" ومحمد السيد وجمال موتيابا وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمد عاطف ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسيف الجزيري.

تشكيل بيراميدز

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد فتحي

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - محمود زلاكة

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: "شريف إكرامي - عبد الرحمن جودة - إسلام عيسى - رمضان صبحي - محمود دونجا - محمد رضا بوبو - يوسف أسامة - مروان حمدي - دودو الجباس".