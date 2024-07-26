رابطة الأندية تتخذ 3 قرارات بسبب مباراتين في الدوري

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أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الـ 31 من بطولة الدوري العام، وذلك طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024.

‎وجاءت عقوبات الجولة الـ 31 من الدوري العام، على النحو التالي:

1 - إيقاف عمر السعيد عبد المنصف، لاعب طلائع الجيش مباراة واحدة، بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في مباراة الفريق أمام فاركو.

2 - إيقاف عبد الكريم مصطفى أحمد، لاعب فريق الإسماعيلي مباراة واحدة وذلك لحصوله على إنذارين في مباراة فريقه أمام الجونة.

3 - إيقاف عبد الجواد محمد أحمد، لاعب الجونة مباراة واحدة وذلك بسبب الطرد لمنع فرصة محققة، في مباراة فريقه أمام الإسماعيلي.

وكان فريق طلائع الجيش قد تعادل مع ضيفه فاركو سلبيًا، على ملعب جهاز الرياضة، فيما تعادل الإسماعيلي مع ضيفه الجونة بهدف لكل فريق، على ملعب الإسماعيلية.