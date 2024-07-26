 مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يسعى لمقابلة ترامب ضمن التحقيق في محاولة اغتياله - بوابة الشروق
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مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يسعى لمقابلة ترامب ضمن التحقيق في محاولة اغتياله

وكالات
نشر في: الجمعة 26 يوليه 2024 - 6:35 م | آخر تحديث: الجمعة 26 يوليه 2024 - 6:35 م

قال مسؤول أمريكي، الجمعة، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي اف بي اي يسعى إلى إجراء مقابلة مع المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب في إطار تحقيقه في محاولة الاغتيال التي تعرض لها قبل نحو أسبوعين، كضحية لتلك الجريمة، وسط جدال حول ما إذا كان قد أصيب برصاصة منفذ محاولة الاغتيال أم شظيتها.

وبحسب شبكة سي إن إن الأمريكية، قال اف بي اي في تحقيقه إن المحققين يواصلون فحص شظايا الرصاصة وأدلة أخرى في الهجوم على ترامب خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا في 13 يوليو، ولكنه أشار إلى أنه ينظر إلى الحادثة على أنها محاولة اغتيال للرئيس السابق، منذ البداية.

وأصدر المكتب بياناً رداً على أسئلة بشأن شهادة مدير المكتب كريستوفر راي أمام الكونجرس الأربعاء، والتي قال فيها إنه لا تزال هناك أسئلة بشأن ما إذا كان ترامب قد أصيب برصاصة أم بشظايا رصاصة.

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