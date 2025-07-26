إيطاليا: الاعتراف بدولة فلسطين ليس ممكنا إلا باعترافها بإسرائيل

قال نائب رئيس الوزراء الإيطالي وزير الخارجية أنطونيو تاجاني، إن الاعتراف بدولة فلسطين لن يكون ممكنًا إلا بالتزامن مع اعتراف فلسطين بإسرائيل.

وفي تعليقه الجمعة خلال اجتماع حزبي على موقف إيطاليا عقب إعلان فرنسا عزمها الاعتراف بدولة فلسطين، أوضح تاجاني، أنهم غير مستعدين للاعتراف بفلسطين في الظرف الحالي.

وصرح تاجاني: «إيطاليا تدعم حل الدولتين والشعبين، ومع ذلك، يجب أن يتزامن الاعتراف بدولة فلسطين الجديدة مع اعترافهم بإسرائيل. نريد السلام، لا انتصارًا لطرف واحد».

وأشار إلى أن إيطاليا الدولة التي استقبلت أكبر عدد من اللاجئين من غزة.

وتابع: "لم نعد نحتمل المجازر والمجاعة. لقد حان الوقت للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار".

وكانت فرنسا آخر الدول التي أعلنت اعتزامها الاعتراف بفلسطين، حيث قال رئيسها إيمانويل ماكرون، الخميس: "وفاء بالتزامنا التاريخي بالسلام العادل والدائم في الشرق الأوسط، قررت أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين وسأُعلن ذلك رسميا خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل".

وحاليا، تعترف 149 دولة بفلسطين من أصل 193 دولة عضوا بالأمم المتحدة، حيث تصاعد دعم هذا المسار منذ اندلاع حرب الإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل ارتكابها بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023.