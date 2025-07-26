 الرئيس السيسي، يجتمع مع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية - بوابة الشروق
السبت 26 يوليه 2025 1:42 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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الرئيس السيسي، يجتمع مع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

مصطفى المنشاوي
نشر في: السبت 26 يوليه 2025 - 1:34 م | آخر تحديث: السبت 26 يوليه 2025 - 1:34 م

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.


صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي.

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