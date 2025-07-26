الرئيس السيسي، يجتمع مع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

مصطفى بكري: أزمة نقص بعض الأدوية وصلت لمرحلة غير مسبوقة.. والسوق السوداء للعلاج أمر مؤسف

ضياء رشوان: مصر اؤتمنت على أبطال الثورة الفلسطينية بعد الهدنة في غزة.. لم يفعلها غيرها