الرئيس السيسي، يجتمع مع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.
صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي.