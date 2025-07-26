فشل محادثات سول وواشنطن بشأن الرسوم الجمركية

اختتم وزير الصناعة الكوري الجنوبي كيم جونج -كوان محادثات بشأن الرسوم الجمركية استمرت يومين مع وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، دون نتائج ملموسة، حسبما ذكرت مصادر مطلعة اليوم السبت.

وذكرت المصادر أن اجتماع اليوم الثاني بين كيم ولوتنيك، والذي عُقد في مقر إقامة لوتنيك في نيويورك، في وقت متأخر من ليلة الجمعة "بتوقيت الولايات المتحدة" انتهى دون نتائج ملموسة، وفقا لما لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء اليوم السبت.

في اجتماع الجمعة، يُقال إن كيم قدم اقتراحا معدلا لتضييق فجوة الخلافات بينهما بشأن البنود مثار خلاف، بما في ذلك خطة استثمار بقيمة 100 مليار دولار أمريكي من جانب الشركات الكورية في الولايات المتحدة، وما تُسميه واشنطن "الحواجز التجارية" على واردات سول من لحوم البقر والأرز.

ومع ذلك، يبدو أن الاقتراح المعدل لم يلق قبولا من لوتنيك، حيث أشارت المصادر إلى أن كوريا الجنوبية تحتاج إلى مزيد من "المناقشات الداخلية" بناء على نتائج مفاوضات هذا الأسبوع.

وتواجه كوريا الجنوبية ضغوطًا إضافية في المفاوضات، حيث أبرمت اليابان، أحد أبرز منافسيها في التصدير، مؤخرًا اتفاقية تجارية مع واشنطن خفّضت الرسوم الجمركية المتبادلة إلى 15% مقابل فتح أسواقها بشكل أكبر أمام السيارات والمنتجات الزراعية الأمريكية، إلى جانب تعهد باستثمار 550 مليار دولار أمريكي.

وحذرت إدارة ترامب كوريا الجنوبية من أنها ستخضع لرسوم جمركية متبادلة بنسبة 25% ما لم تتوصل إلى اتفاق قبل الأول من أغسطس.