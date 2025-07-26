الدفاع المدني بغزة يحذر من توقف كامل لمركباته العاملة في التدخلات الإنسانية

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني في غزة، اليوم السبت، من توقف كامل لمركباتها التي تعمل في التدخلات الإنسانية في محافظات القطاع، مع مؤشر نفاذ كمية الوقود الضئيلة المتوفرة لمهماتها.

وخاطبت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، الأمم المتحدة ومكتبها لتنسيق الشئون الإنسانية «اوتشا» والمؤسسات الإنسانية الدولية بأن طواقمها ستكون عاجزة عن الوصول إلى أماكن الأحداث، والتعامل معها حتى نهاية الشهر الجاري؛ ما لم تدخل كميات الوقود وقطع غيار الإصلاح اللازمة لاستمرار عملها الخدماتي.

وأشارت إلى «ارتفاع نسبي في الحوادث لاسيما الحرائق، سواءً الناتجة عن القصف الإسرائيلي أو تلك الناتجة عن استخدام المواطنين لبدائل غاز الطهي، الأمر الذي شكل عبئاً وارتفاع نسبة استهلاك الوقود في ظل ارتفاع درجات الحرارة».

ونوهت أن «سلطات الاحتلال ما تزال ترفض إدخال قطع الغيار اللازمة لإصلاح مركبات الدفاع المدني، الأمر الذي جعل المديرية تعيش أزمات متعددة».

وشددت على ضرورة التدخل العاجل للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، من أجل إدخال الوقود وقطع إصلاح المركبات لمواصلة التدخل الإنساني.

وأضافت: «نضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته في قطاع غزة، والدور المنوط به تجاه المدنيين أثناء الحروب، وفقا للقانون الإنساني والبرتوكول الدولي».