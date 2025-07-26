الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي: تصريحات ترامب تؤكد أن واشنطن لم تكن يوما وسيطا نزيها

قال الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي محمد الحاج موسى، إن «تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تؤكد بأن واشنطن لم تكن يومًا وسيطًا نزيهًا، بل شريكًا كاملًا في مشروع الإبادة الجاري بحق الشعب الفلسطيني في غزة».

ونوه في تصريحات لـ«شبكة قدس» الإخبارية، اليوم السبت، أن «تصريحات ترامب تجديد للضوء الأخضر للاحتلال لارتكاب المزيد من الجرائم، تحت شعار (الخيارات البديلة) التي لا تعني سوى القتل الجماعي».

وأكد أن المشاورات بين فصائل المقاومة الفلسطينية مستمرة، قائلًا إن «الرد الموحد في المفاوضات، قلل من قدرة الاحتلال على المناورة، وأظهر التزامًا مشتركًا بالحفاظ على حقوق شعب فلسطين».

وأشار إلى أنه «⁠⁠لم يطلب أي من الفصائل إعادة تشكيل الوفد المفاوض، أو تشكيل وفد مشترك في مفاوضات وقف إطلاق النار غير المباشرة».

وذكر أن «⁠الاحتلال الإسرائيلي انسحب من المفاوضات، بعد أن سحبت المقاومة منه الذرائع كافة، التي طالما استخدمها للمراوغة وكسب الوقت».

وأفاد بأن «⁠المقاومة قدمت أقصى درجات المرونة، وتعاملت بجدية ومسئولية عالية لإنجاح المفاوضات، والوسطاء – بمن فيهم الأمريكي – يعلمون هذه الحقيقة جيدًا».

ونوه أن «الاحتلال، الذي استثمر هذه الجولة لتغطية مأزقه السياسي الداخلي، انسحب حين شعر أن هامش التلاعب بدأ يضيق عليه».

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، إن حركة حماس لا ترغب في التوصل لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن الرئيس الأمريكي قوله: «كان الأمر سيئاً للغاية، فحماس لم تكن فعلاً ترغب في إبرام اتفاق. أعتقد أنهم يريدون الموت».

وأضاف ترامب: «لقد وصلنا الآن إلى المرحلة الأخيرة من الرهائن، وهم يعرفون ما سيحدث بعد استعادة الرهائن المتبقين. وبسبب هذا تحديداً، لم يرغبوا في التوصل إلى اتفاق».

وتأتي هذه التصريحات من البيت الأبيض بعد يوم واحد من إعلان المبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، أن إدارة ترامب قررت إعادة فريقها التفاوضي لإجراء مشاورات عقب رد حماس الأخير.