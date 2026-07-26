تايوان تسعى إلى توثيق العلاقات مع كندا

دعا نائب رئيس المجلس التشريعي في تايوان جوني تشيانج إلى توثيق العلاقات بين تايوان وكندا، خلال اجتماع مع وفد زائر من أكاديميين كنديين وأعضاء مراكز أبحاث.

وقال تشيانج إن تايوان وكندا تشتركان في قيم أساسية مثل الديمقراطية والحرية وسيادة القانون وحقوق الإنسان وإن الشعبين حافظا على علاقات وثيقة منذ فترة طويلة، حسب المجلس التشريعي في تايوان، طبقا لما ذكره موقع تايوان نيوز اليوم الأحد.

وتابع تشيانج أنه إلى جانب القيم الديمقراطية المشتركة، طورت تايوان وكندا علاقات اقتصادية وتجارية وثيقة بشكل كبير، مع استمرار نمو التجارة الثنائية خلال العام الماضي. وأضاف أنه يأمل في أن توسع الدولتان التعاون في مجالات مثل التكنولوجيا والتعليم.

وشكر تشيانج كندا لدعمها المستمر منذ فترة طويلة لتايوان، لاسيما تأييدها المتكرر لمشاركة ذات مغزى لتايوان في منظمات دولية واهتمامها بالسلام والاستقرار في مضيق تايوان.

وقال جيفري فرانسيس كولينز، مدير معهد بالمر الكندي للقيادة ، الذي قاد الوفد إن تايوان وكندا تشتركان في قيم مشتركة قوية، مثل الديمقراطية والحرية. وأضاف أنه خلال الزيارة، تبادل الوفد وجهات النظر مع نظيره التايواني حول تعزيز التعاون في مجالات التعليم والاقتصاد والدفاع والأمن.