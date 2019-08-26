نشرت الوقائع المصرية –ملحق الجريدة الرسمية- قرار وزيرة البيئة، رقم 204 لسنة 2019 بشأن رسوم زيارة 9 محميات طبيعية 5 منها بمحافظة جنوب سيناء هي ( رأس محمد- نبق- أبو جالوم- طابا- سانت كاترين) و4 بمحافظة البحر الأحمر هي (الجزر الشمالية- وادي الجمال- علبة- الجزر البعيدة).

واشتملت المادة الأولى من القرار على 18 بند حددت الرسوم المنوه عنها وآليات تحصيلها، حيث نصت على أن تكون رسوم زيارة محميات جنوب سيناء ( رأس محمد - نبق - أبـو جـالوم- طابا - سانت كاترين ) ومحميات البحر الأحمر ( الجزر الشمالية - وادى الجمـال - علبة - الجزر البعيدة ) على النحو التالى:

١ - مواعيد التحصيل للزيـارات اليوميـة مـن الـساعة 8.00 صباحا إلـى غروب الشمس.

٢ - رسم زيارة الفرد الأجنبى خمسة دولارات أمريكية ، ويعفى الأطفـال الأقل من سبع سنوات .

٣ - رسم دخول السيارة الصغيرة صحبة الأجنبى (حمولـة قـصوى ٥ أفـراد ) خمسة دولارات أمريكية.

٤ - رسم دخول السيارة الكبيرة صحبة الأجنبى (حمولة أكثر من ٥ أفراد ) عشرة دولارات أمريكية.

٥ - رسم زيارة الفرد المصرى خمسة وعشرون جنيها مصريا ويعفـى الأطفـال الأقل من سبع سنوات.

٦ - رسم دخول السيارة الصغيرة صحبة المصرى (حمولـة قـصوى ٥ أفراد) خمسون جنيهاً مصرياً.

٧ - رسم دخول السيارة الكبيرة صحبة المصرى (حمولة أكثـر مـن ٥ أفـراد ) خمسون جنيها مصريا.

٨ - رسم دخول بقيمة عشرة دولارات أمريكية للوحدات البحرية المصنفة تحـت مسمى يخوت الغوص والسنوركلينج والجوانب الزجاجيـة العاملـة بحرفـة الركوبـة بالأجر التى يتراوح طولها بين (١٧-٢٠) مترا.

٩ - رسم دخول بقيمة عشر ين دولارا أمريكيا للوحدات البحرية المـصنفة تحـت مسمى يخوت الغوص والسنوركلينج والجوانب الزجاجيـة العاملـة بحرفـة الركوبـة بالأجر التى يتراوح طولها بين (٢٠-٢٥) مترا.

١٠- رسم دخول بقيمة أربعين دولارا أمريكيا للوحدات البحرية المصنفة تحـت مسمى يخوت الغوص والسنوركلينج والجوانب الزجاجيـة العاملـة بحرفـة الركوبـة بالأجر التى يتراوح طولها بين (٢٥-٣٠) مترا.

١١ - رسم دخول بقيمة ستين دولار ا أمريكيا للوحدات البحرية المـصنفة تحـت مسمى يخوت الغوص والسنوركلينج والجوانب الزجاجيـة العاملـة بحرفـة الركوبـة بالأجر التى يزيد طولها على ٣٠ مترا.

١٢ - فى حالات استمرار الزيارات إلى ما بعد غروب الشمس (التخييم ورحلات السفارى البحرية والبرية) تضاعف قيمة رسم الزيارة لجميع الفئات .

١٣ - رسم دخول بقيمة دولار أمريكى واحـد للنـشات ذات القـاع والجوانـب الزجاجية لجميع الزوار (المصريين والأجانب).

١٤- يعمم رسم الزيارة على كامل مسطح المنطقـة المعلنـة كمحميـة طبيعيـة بمنطقة رأس محمد ومواقع الغوص داخل نطاق هذه المحمية وساحل مدينة شرم الشيخ بذات القيمة.

١٥ - رسم دخول بقيمة عشرة دولار ات أمريكية للأجنبى وخمسين جنيها مصريا للمصرى لمنطقتى شعاب الفانوس والعرق بمحمية جزر البحر الأحمر، على ألا يزيد عدد الزوار لكل منطقة على ٣٠٠ فرد يوميا .

١٦ - رسم دخول بقيمة عشرة دولارات أمريكيـة لمنطقـة غـوص البلوهـول بمحمية أبو جالوم .

١٧ -يكون التحصيل للأجانب بالدولار الأمريكى أو مـا يعادلـه مـن اليـورو أو الجنيه المصرى طبقًا للسعر المعلن يوميا من البنك المركزى المصرى .

١٨ - تعفـى الوحـدات البحريـة المـصنفة تحـت مـسمى يخـوت الغـوص والسنوركلينج العاملة بحرفة الركوبة بالأجر التى يقل طولها عن سـبعة عـشر متـرا من سداد رسوم الدخول .

فيما كلفت المادة الثانية من القرار جميع الجهات - كل فيما يخصه - تنفيذ هـذا القـرار اعتبـارا مـن انقـضاء ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره ، وينفذ هذا القرار فى منطقتى شعاب الفانوس والعـرق بمحميـة جزر البحر الأحمر ومنطقة غوص البلوهول بمحمية أبو جالوم اعتبارا من ١٠/٨/٢٠١٩، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه ، وينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.