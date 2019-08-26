فرنسا تقول إنها أبلغت شركاءها بزيارة ظريف قبل حدوثها بوقت كاف

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قال مسؤول فرنسي يوم الأحد إن فرنسا أبلغت شركاءها في مجموعة الدول السبع الصناعية بالزيارة المفاجئة لوزير الخارجية الإيراني لإجراء محادثات على هامش القمة بأسرع ما يمكن.

جاء ذلك بعد أن أعلن البيت الأبيض أن هذه الخطوة فاجأت الرئيس دونالد ترامب.

وقال مسؤول بقصر الإليزيه لرويترز ”الأمر كله جرى ترتيبه على عجل... تم إبلاغ الدول الأخرى بأسرع ما يمكن. كل شيء حدث في غضون ساعات“.

وردا على سؤال لماذا لم يتم إبلاغ الدول الأخرى مبكرا بالزيارة المفاجئة قال المسؤول ”تم إبلاغهم مبكرا بوقت كاف“ وأضاف أن الوضع الدبلوماسي بالغ الحساسية.