 غارات إسرائيلية على مواقع بقوسايا بمنطقة البقاع اللبنانية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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غارات إسرائيلية على مواقع بقوسايا بمنطقة البقاع اللبنانية

د ب أ
نشر فى : الإثنين 26 أغسطس 2019 - 12:03 م | آخر تحديث : الإثنين 26 أغسطس 2019 - 12:03 م

 

شنت إسرائيل غارات جوية فجر اليوم الاثنين، على مواقع في منطقة قوسايا بمنطقة البقاع اللبنانية، وفقا لما أوردته قناة العربية الإخبارية.

وأفادت مصادر لقناة العربية بأن الضربات استهدفت مبنى القيادة العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وأعلنت إسرائيل في وقت سابق أنها قصفت أهدافاً في سورية لإحباط هجوم بطائرات إيرانية مسيرة.

وكان حسن نصرالله الأمين العام لحزب الله اللبناني قد تعهد بالرد على إسرائيل، وعدمِ السماح بوجود طائرات إسرائيلية مسيرة في سماء بلاده، مشيرا إلى أن الرد على مقتل عناصرَ للحزب في سوريا جراء الهجمات الإسرائيلية "سيكون على الأراضي اللبنانية".

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