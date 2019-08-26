 ميهايلوفيتش مدرب بولونيا يقود الفريق رغم علاجه من سرطان الدم - بوابة الشروق
الإثنين 26 أغسطس 2019 1:43 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد إقالة لاسارتي.. من المدرب المناسب للنادي الأهلي؟
النتـائـج تصويت

ميهايلوفيتش مدرب بولونيا يقود الفريق رغم علاجه من سرطان الدم

سينيشا ميهايلوفيتش مدرب بولونيا خلال مباراة في بولونيا يوم 25 مايو ايار 2019. تصوير: ألبرتو لينجريا - رويترز
سينيشا ميهايلوفيتش مدرب بولونيا خلال مباراة في بولونيا يوم 25 مايو ايار 2019. تصوير: ألبرتو لينجريا - رويترز
روما (رويترز)
نشر فى : الإثنين 26 أغسطس 2019 - 1:18 ص | آخر تحديث : الإثنين 26 أغسطس 2019 - 1:18 ص

غادر سينيشا ميهايلوفيتش مدرب بولونيا المستشفى حيث كان يعالج من سرطان الدم (لوكيميا) يوم الأحد ليتولى قيادة الفريق في مباراته الأولى بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم خارج ملعبه ضد فيرونا.

وأعلن النادي قبل صفارة البداية أن المدرب الصربي (50 عاما)، الذي قال يوم 13 يوليو تموز إنه يعاني من مرض خطير لكن تعهد بالفوز بمعركته ضده، ”سيغادر المستشفى ليقود الفريق أمام فيرونا“.

 وتقدم بولونيا في الدقيقة 15 من ركلة جزاء نفذها نيكولا سانسوني وتسببت أيضا في تقليص فيرونا الوافد الجديد إلى عشرة لاعبين عقب طرد بافل دافيدوفيتش إثر مخالفة ضد ريكاردو أورسوليني.

وبدا بولونيا مسيطرا على الوضع حتى عادل ميجل فيلوسو النتيجة لصالح فيرونا بتسديدة من ركلة حرة في الدقيقة 37.

 وتولى ميهايلوفيتش، الذي كان واحدا من أبرز لاعبي العالم في تسديد الركلات الحرة، تدريب بولونيا في منتصف الموسم الماضي وهو في منطقة الهبوط وتحول الفريق بشكل مذهل تحت قيادته لينهي الموسم في المركز العاشر.

وفاز ميهايلوفيتش بكأس أوروبا مع رد ستار بلجراد عام 1991 وكأس أوروبا للأندية أبطال الكأس مع لاتسيو في 1999، كما حقق لقبين في الدوري الإيطالي وأربعة في كأس إيطاليا مع لاتسيو وإنتر ميلان.

وبعد تحوله للتدريب، قاد العديد من الأندية الإيطالية ومن بينها سامبدوريا وميلان وفيورنتينا وتورينو بالإضافة لمنتخب صربيا بين 2012 و2013.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك